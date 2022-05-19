60歲陳姓已婚男子，與小三在內湖交往多年，2020年6月陳男前往小三住處要求行房，但對方以剛下班很累為由拒絕，陳為此抓狂，先拿瓶裝礦泉水潑她頭，還硬將被害人牛仔褲扯下，用手指性侵對方，士林民事法院審理後，判陳男應給予女方36萬的精神慰撫金。

判決指出，陳男與被害人交往多年，前年6月陳無視對方拒絕，先拿礦泉水潑對方，還將對方從椅子拽向地板，強脫褲子進行指姦，過程中被害人數度表達「我很痛、不舒服」，仍遭陳性侵得逞。

陳開庭時辯稱，他和對方30年前便已交往，還贈送內湖1處房產給她，當天是合意性交，女方是因為開口向他要200萬元不成，才會反目提告。

刑事部分經法院審理，二審依強制性交罪，判陳3年8個月，目前上訴最高法院中，民事部分，法官審酌員警到場時密錄器畫面，女方當時表情害怕並大喊救命，顯見身心受創，被害人要求126萬1962元，經審酌後判賠36萬，扣除已領的犯罪補償金30萬元，需再賠償6萬，全案可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。