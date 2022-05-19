為了使外送員勞務報酬更透明，新北市議會今三讀通過「新北市外送平台業者管理自治條例」，未來在新北登記營業的業者須向外送員揭露每筆訂單的計價方式，並為外送員投保300萬的意外失能、死亡險，若業者未遵循，將處最高10萬元罰鍰。

勞工局指出，為了避免外送平台業者過度將經營成本轉嫁給外送員或社會大眾，也為了保障外送員基本權利，只要在新北登記營業業者或在新北服務的外送員，均是條例的管制對象。

市府將要求平台業者提供外送員更完整的保險，業者若未提供外送員投保勞保、職災保險，必須給予至少300萬的「意外失能或死亡保險」及實支實付或日額給付的「意外傷害醫療保險」，若違規將處以3萬以上10萬元以下罰鍰。

另外，外送員也須在完成相關教育訓練後，才可以從事外送工作，而業者在訂單成立前，也應向外送員揭露每筆訂單的計價方式，提供完整訊息，讓外送員自行評估是否該接單，若市府因天然災害宣布停班時，除有正當理由認為沒有風險外，平台應該停止外送服務，保障從業人員安全。

勞工局表示，草案原先有規定外送員須符合「十二小時工時上限」規定，原先用意是比照勞基法，但討論過程中發現有過勞疑慮，審議議員認為，此舉將導致外送員跨平台服務，賺取預期收入，難以避免過勞風險，也侵害外送員勞動權益，基於提高用路人、外送員安全等緣由，在二讀審查時便刪除該條文。

勞工局補充，自治條例起草過程，市府多次邀集業者、外送員代表及專家學者討論，希望凝聚共識，如今草案通過，希望規範平台業者義務之餘，也能保障外送員權益。