美國前總統小布希（George W. Bush）18日在美國達拉斯一場活動中，譴責俄國入侵烏克蘭並批評俄國的政治制度，他說：「俄國（政府公權力）缺乏制衡，一個人就可以決定對『伊拉克』發動完全不合理又野蠻的入侵。」

語畢，台下一陣錯愕，小布希意識到自己失言，搖搖頭說：「我的意思是，烏克蘭。」他並稱口誤是因為自己「已經75了」，令現場笑聲四起。

德州《達拉斯晨報》記者威廉斯（Michael Williams）將小布希失言的片段上傳到推特，8小時內觀看次就高達970萬。

2001年美國發生「911恐怖攻擊事件」，時任美國總統的小布希在國內愛國情操高漲之際，向恐怖主義宣戰，將伊拉克等多個國家列入「邪惡軸心國」（Axis of Evil），後在2003年以伊拉克藏有「大規模殺傷性武器」（WMD）大規模殺傷性武器、暗中支持包括蓋達組織在內的恐怖份子為由，未經聯合國的授權就發動伊拉克戰爭。

美國最終沒有找到任何伊拉克政府製造大規模殺傷性武器的證據，令小布希飽受批評。這場戰爭曠日廢時，造成數以萬計死傷，直接死於戰火的平民更有6萬6081人。

本月初，小布希曾與烏克蘭總統澤倫斯基視訊通話，他盛讚澤倫斯基是「當代邱吉爾」，澤倫斯基則稱小布希是「堅強領導人的典範」。