朝陽科技大學企管系學生團隊，在總決賽中大放異彩，期盼成為新一代跨境電商平台明日之星。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科技大學企業管理系學生團隊李旻蕿、朱晴湄、伍怡欣及王俐梵，參加今年大專院校「B2B跨境電商競賽全國總決賽」勇奪新星組冠軍，並榮獲影片傳播獎、上架獎、刊登獎、訂單成長獎、訂單獎佳作、詢盤獎佳作；2位指導老師吳曉君及陳悅琴皆獲績優教師獎，共抱走8項大獎，師生優異戰績堪稱「最大贏家！」。

朝陽科大指出，「第6屆B2B跨境電商競賽全國總決賽」今年共計32所公私立大學院校、67支隊伍參賽，參賽學校數為歷年最多，激烈相當競爭，企管系主任黃淑琴說，培訓學生電商平台操作與數位行銷技能，並搭配大4實習課程，學生應用所學在實習場域實踐，累積數位行銷競爭力，是致勝關鍵。

獲獎團隊指導老師吳曉君說，鼓勵企管系學生每年參加國內跨境電商競賽，透過與企業媒合，學習如何與國外客戶洽談訂單及與企業主應對，進一步規劃製作吸睛網頁、運用精準關鍵字廣告，分析站台數據調整策略，經由競賽熟悉不同電商平台的操作，掌握致勝先機。

指導老師陳悅琴指出，學生學習網路行銷必備的攝影、修圖和美編技能及社群行銷、SEO網站優化和關鍵字廣告等時下最熱門的行銷工具，與傳統企管訓練下職場競爭者有差異化，而這些跨領域訓練讓學生更展現專業競爭力。

管理學院院長林益倍表示，吳曉君及陳悅琴2位指導老師積極推動，連續9年通過勞動部跨境電商與數位行銷就業學程計畫，於B2B跨境電商全國競賽中有豐碩成果，讓學生贏得電商熱門職缺媒合機會，提早為職涯銜接做好準備。