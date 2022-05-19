國民黨主席朱立倫18日突然徵召前行政院長張善政參選下屆桃園市長，黨內人士大感錯愕，傳出桃園市議員邱奕勝退出藍營群組；台南市國民黨議員蔡育輝表示，他個人對張善政沒有意見，但朱立倫不以初選定人選，破壞民主機制的作法，辜負支持者對國民黨的期望，他要求朱立倫應下台謝罪。

蔡育輝說，桃園市是國家大門，對於即將到來的市長選舉，誰將代表政黨出戰，全國人民都在看。羅智強宣布爭取桃園市長選舉國民黨提名，卻被黨高層聲明不會列入考量，蔡育輝7日就為羅智強抱不平。

「協調不成就辦初選」，蔡育輝指出，既然爭取國民黨提名參選市長者眾，在協調不成下，應透過初選的民主機制決定人選，才能讓輸的人心服，贏的人更有尊嚴，帶著光榮感去取得最終的勝選。

蔡育輝強調，他個人對張善政沒有意見，但朱立倫此舉莫非想效法民進黨「威權管理」？面對民進黨的「威權」及「強勢」，朱立倫更應展現國民黨的「自由民主」形象。

「好好鳖刣到屎流！」蔡育輝認為，今年底選舉桃園市雖然有機會重回執政，基本盤卻不是「藍大於綠」的局面，但朱立倫獨自徵召張善政參選，恐怕年底桃園市長選舉依舊是以「分裂的國民黨vs團結的民進黨」，朱立倫作法有悖國人對國民黨的期待，他主張朱立倫應下台謝罪。