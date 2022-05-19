近期新冠肺炎確診人數大增，中央流行疫情指揮中心陳時中多次呼籲接種疫苗的重要性，今天再公布國內數據指出，沒有打疫苗的確診者，死亡率是已接種第3劑疫苗者的6倍，呼籲民眾盡速完成3劑疫苗接種。

目前國內疫苗第1劑涵蓋率達85.48％、第2劑81.16％、基礎加強劑0.85％、追加劑63.65％。陳時中強調，以國內資料來看，沒有打疫苗的個案死亡率為接種第3劑者的6倍，換句話說，接種第3劑疫苗可以降低8成3的死亡率。

衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬近期指出，以目前Omicron累計確診數約占全台人口4％，加上國人3劑疫苗涵蓋率約64％，總計68％，距離80％群體免疫目標大約還有12％的差距，預計6月中旬後疫情可望下降。

陳時中今天被問及此事時，回應表示「群體免疫8成不知是怎麼算的，大家對於群體免疫到底是多少才達到一定的數目，也有很多說法，但以台灣疫苗保護力8成來說，這樣差距12％是差不多的。」