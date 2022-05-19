許姓嚮導偕杜姓、羅姓男子2021年12月赴南橫轆轆溫泉溯溪，許、羅2男遭沖走失蹤，3人中只找回1人，當時台東縣警察局、台東縣消防局、中華民國溯溪協會及海端鄉揹工等單位投入搜救。因無法打撈經水底影像判讀，檢方以死亡簽結，家屬接受結果並感謝台東縣警察局關山分局5個月來的幫忙。

經台東縣警察局關山分局交通組長張淵瑜及同仁積極奔走，國軍、溯溪協會、海端鄉揹工紛紛投入搜救，但因今年初至今水勢仍湍急，無法打撈卡在石縫遺體。因水底攝影捕捉到屍體，確定2人已死亡，檢方簽結發出死亡證明。

台東縣議會19日舉行第19屆第7次定期大會，由警政工作報告時，台東縣議員王文怡特別代表家屬感謝台東縣警察局關山分局。王文怡表示，這5個月搜救中，關山分局曾邀集國蒐中心、空勤總隊及國軍單位開會決定派出6名人員搭乘直昇機前往，發現2名失蹤民眾屍體卡於石縫，透過證據取得死亡證明。

王文怡說，「雖然很可惜，最後仍因水流湍急，無法將人打撈起來，家屬說，放下心中大石」，家屬特別拜託她感謝關山分局承辦單位積極連繫各單位及家屬，工作辛勞，請台東縣警局予以獎勵。

台東縣警察局長葉超鴻當場允諾，他表示，這案警政署相當重視，他會給予適當處理。