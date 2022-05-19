民進黨桃園市長擬參選人鄭寶清（右）表示，歡迎每一位有心讓桃園更好的人參選，良性競爭才能促成進步。（鄭寶清提供）

國民黨中常會18日下午提名行政院前院長張善政參選桃園市長，引起桃園強烈水花震盪，對此，民進黨桃園市長擬參選人鄭寶清表示，歡迎每一位有心讓桃園更好的人參選，良性競爭才能促成進步。

鄭寶清表示，桃園現在面臨轉型期間，需要擁有國際觀、國際高度的人來帶領桃園，打造令世界眼睛一亮的桃園，並將桃園行銷到全世界，讓桃園成為名副其實的國際都會城市。

因此，鄭寶清認為，想投入桃園戰局的參選人，都應該要了解桃園產業，不僅要讓產業升級，還要能提出對桃園的願景與未來，讓桃園成為具有獨特魅力與產業特色的城市外；最重要的是，要能深耕地方，了解桃園市民們的需求，才有能力打造桃園專屬的幸福城市。

對於這些期許，鄭寶清對自己有信心，有實踐力，也有帶領台鹽企業領16個月年終獎金以及在地行政的充足資歷，更是資深桃園人，使用著桃園的地方建設，更能發現問題，解決問題。