新冠肺炎本土疫情確診人數攀升，為有效分流醫療量能，台北市政府與台北榮民總醫院合作在自由廣場開設防疫急門診，提供車來速PCR篩檢、看診、給藥、「三合一」服務，19日下午車潮銳減，一位家長帶著小孩騎車前往排隊篩檢。（張鎧乙攝）

台北市近期於各大醫院、空地廣場設立防疫急門診，市長柯文哲今赴中正紀念堂車來速視察後表示，為有效做到輕重症分流，建議65歲以下民眾前往車來速篩檢，視症狀領取藥包，65歲以上則前往醫院的防疫急門診或採視訊看診，符合資格的話也方便給予新冠肺炎抗病毒藥。

柯文哲表示，中央規定逾65歲快篩陽者即算PCR確診，可開立新冠肺炎抗病毒藥，但開藥前須檢查民眾是否大於65歲，是否有適應症、禁忌症等，但這些流程耗時許多、會卡住，因此車來速目前不提供抗病毒藥。

柯文哲說，現階段車來速主要給65歲以下民眾使用，65歲以上民眾則建議前往醫院的防疫急門診，這樣效率會比較高，能做到輕重症分流，未來也打算試辦「預約時即填寫病歷」，把民眾過去就吃的藥都填寫進去，但實際是否可行還要試試看才知道。 柯文哲接著表示，65歲以上的患者，除了建議去醫院的防疫急門診外，也可預約醫院和診所的視訊診療，市府之後會公布各行政區有哪些診可以視訊看診，並公布各家醫療院所的電話，看民眾自行撥打電話預約。

柯文哲下午至中正紀念堂視察時，剛結束隔離的副市長黃珊珊也陪同在側，由於還在自主管理期間，因此未進入無菌區慰勞醫護人員，柯也特地準備甜點和蛋塔嘉勉辛苦的工作人員，接著觀察動線和領藥是否順暢。

負責支援的北榮人員表示，進入中正紀念堂篩檢站後，第一關由行政人員和醫生協助報到和問診，第二關則是繳費領藥，支付方式為刷悠遊卡，目前共設計6種藥包，大人有2種，小孩則依照體重分成4種，第三關則是PCR採檢，第四關則是綠色通道分兩道避開人群。

北榮副院長李偉強說，3天前北榮在中正紀念堂設站，起初篩檢量為單日逾1600人，昨天已逼近1900人，報告會在1天內都提供給民眾，陽性率高達94％，比例很高，另有80％的民眾都有拿藥，接下來會持續配合政府，給民眾良好的醫療照護。