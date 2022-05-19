大學光(3218)下午舉行法說會，兩岸地區雖然都受到疫情干擾，但前4月營收仍繳出年增3成以上的好成績。大學光指出，目前台灣疫情仍處高峰、大陸蘇州區已在5月7日復工，目前正在靜待上海6月復工，屆時大陸區5月營收表現會比4月好，期望疫情快點結束，手術需求還是回來，目標今年仍將維持穩健雙位數的成長。

大學光目前在台診所26家，在既有據點方面，將把1~2家面積擴大、設備升級及客流量增加，以特許加盟方式拓展中南部眼科診所市場，2022年度希望能增加3~4個新點，上半年已經開出台南市東區及嘉義百貨商圈共兩新據點。

而在中國大陸方面，大學光目前自有營運的共有4個獨自經營，另外和醫院合作共建的共有7個，2022年目標再與醫院合作及診所併購，增加1~3個據點。

大學光屈光手術、矯正鏡片需求成長腳步未停，屈光手術口碑效應推升手術量增加，加上新增全飛秒機台，推升單價、手術量同步向上。白內障手術部分，公司主攻高階飛秒手術，業績隨之大幅提升。