跟進數家華爾街大行，周三高盛銀行亦將中國今年國內生產毛額（GDP）成長預測從4.5%下修至4%。此前中國發布的官方數據顯示，由於嚴格的防疫封控措施限制了商業活動，中國4月經濟增長力道顯著下滑。

中國政府在3月時發布今年的GDP增長目標約為5.5%。在4月數據發布後，高盛給出了更加悲觀的看法。

高盛在報告中指出，基於第二季新冠疫情對經濟造成的衝擊，我們現在預期中國今年增長率為4%（vs.之前的4.5%）。這項預測的假設除了包括中國政府將採取行動穩定房市和控制新冠疫情之外，還包括將推出重大的支持措施。

自3月以來，中國便採取鐵腕措施以遏制兩年來多來最嚴重的新冠疫情，而其最大城市之一上海，本周才開始討論恢復正常活動，目標是在6月中旬實現。

中國發布的4月經濟數據意外疲弱，報告中指出，中國4月新屋開工和銷售大減、信貸增長僅為市場預期的一半，且排除食品和能源價格的消費者物價通膨低於1%。此外，其4月工業生產意外衰退，零售額年減11.1%，表現遠不及預期。被視為經濟增長主力的出口在4月年增3.9%，創下2020年6月年增0.18%以來的最小增幅。

高盛分析師表示，疲弱的數據凸顯出中國增長目標與清零政策之間的緊張關係，而清零政策卻是中國經濟增長前景的核心。報告中提到了北京的保守心態，並表示高盛的最新預測是在2023年第二季以前，中國不會重新開放，且這個過程將比之前所假設的更加緩慢和管控。這就是為什麼高盛對於中國2023年GDP成長率預測僅從5.0%調升至5.3%。

在此之前，對中國成長前景看法最樂觀的花旗銀行將中國今年成長預測從5.1%下升至4.2%。摩根大通將中國今年GDP成長預測從4.6%調降至4.3%。摩根士丹利從4.6%下修至4.2%。