《拜金女王的性愛派對》中有令人瞠目結舌的無底限性愛鏡頭。（仲業文創提供）

電影《拜金女王的性愛派對》取材自波蘭真實新聞事件，淫媒仲介演藝圈女性與政商界荒唐連結；因諸多隱射人物，在中東多國被下達禁演令。片中充滿大量性愛鏡頭，歐洲知名女星真槍實彈上場，一絲不掛一刀未剪，令人震驚咋舌，上映期間引起許多保守衛教人士反對，誓死威脅電影下片，但越禁止越受到注目，成為波蘭本土電影票房冠軍。

電影講述，野心勃勃的年輕女孩「艾咪」，追逐星夢多年未有成果，轉為從事陪酒小姐；更靠著高明手段，勾搭上多金男子，變成東歐首席女力仲介，專門招募選美小姐與模特兒參加派對，貼身服務政商名流。然而鉅額金錢的誘惑下，這個浮華世界很快就顯現出陰暗面。瞠目結舌的無底限性愛鏡頭是電影一大賣點，但導演瑪麗亞莎多卡則是希望觀眾更深入了解背後令人深省的涵義。

導演瑪麗亞在14歲時以歌手身分出道，37歲跨足電影拍攝，首部處女作《婦女佳節》，就獲得波蘭科特布斯電影節多項獎項。2017年第二部作品《波蘭性愛聖經》，更拿下波蘭奧斯卡最佳女主角和最佳配樂兩大獎；雖然與導演獎項擦肩，但她充滿慧黠的鏡頭語言和針砭時事的立場，成為歐洲新一代重要的女性導演代表。電影6月24在台上映。