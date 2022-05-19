大陸澎湃新聞19日報導，中國民航局官網18日發布了《2021年民航行業發展統計公報》。公報指出，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。據初步統計，2021年，全行業累計實現營業收入7529.2億元（人民幣，下同），比上年增長21.5％；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。

其中，航空公司實現營業收入4245.1億元，比上年增長13.3％；虧損670.9 億元，比上年減虧149.2億元。機場實現營業收入944.1 億元，比上年增長7.9％；虧損246.2億元，比上年減虧14.1億元。保障企業實現營業收入2340.0億元，比上年增長48.4 ％；利潤總額74.6億 元，比上年增加23.8億元。

據初步統計，2021年，民航全行業應交稅金236.9億元，比上年減少15.3億元。

公報顯示，2021年，全行業完成運輸總周轉量856.75億噸公里，比上年增長7.3％。大陸國內航線完成運輸總周轉量641.14億噸公里，比上年增長9.1％，其中，港澳台航線完成3.01億噸公里，比上年下降 5.5％；國際航線完成運輸總周轉量215.61億噸公里，比上年增長2.3％。

2019年，全行業完成運輸總周轉量為1293.25億噸公里。

公報顯示，2021年，全行業完成旅客運輸量44055.74萬人次，比上年增長5.5％。國內航線完成旅客運輸量43908.02萬人次，比上年增長 7.6％，其中，港澳台航線完成59.25萬人次，比上年下降38.4％；國際航線完成旅客運輸量147.72萬人次，比上年下降84.6％。

而在2019年，全行業完成旅客運輸量超過6.6億人次。

運輸效率方面，2021年，正班客座率平均為72.4％，與上年降低0.5個百分點。2021年，正班載運率平均為66.9％，比上年提高0.4個百分點。

航空安全方面，2021年，民航安全運行平穩可控，運輸航空百萬架次重大事故率十年滾動值為0。發生通用航空事故16起，死亡18人。

2021年，全國民航安檢部門共檢查旅客4.45億人次，檢查旅客託運行李1.85億件次，檢查航空貨物（不含郵件、快件）5.75 億件次，檢查郵件、快件2.35億件次，處置編造虛假恐怖威脅信息非法干擾事件32起，查處各類安保事件12047起。