新北市宣布不跟進北市國中小學下周起遠距教學一周，引發外界批評。新北市民進黨團、國民黨團今開記者會互鬥，分別要地方、中央出面解決。（蔡雯如攝）

疫情升溫，中央授權各縣市自行研議是否停課，而新北市也宣布不跟進北市國中小學下周起遠距教學一周，國三和高三自23日起至畢業典禮前一日可採遠距教學政策。新北市民進黨團、國民黨團今互開記者會，綠營批評北北基桃是共同生活圈，新北不應該一意孤行，將防疫權責推給各校，不過藍營反批，防疫政策最高指揮是中央疫情流行指揮中心，呼籲中央別甩鍋地方，應針對停課與否，制訂統一標準。

新北市民進黨團今召開「學校優先顧防疫 新北市應該立即停課」記者會，綠營總召陳啟能表示，台北、基隆、桃園等縣市昨日已宣布一制性的停課辦法，不過，新北市長卻是將權責交給各校自主決定，交由校長承擔責任，各校停課狀況反反覆覆。

綠營副總召李倩萍表示，假設家中有2、3位小朋友就讀不同國中小、幼稚園，停課標準不一，學校若臨時宣布停課，家長根本無法即時接送，不僅眾多民代接獲相關陳情，侯友宜召開疫情說明會時，不少家長也在直播留言，希望教育局提出折衷辦法，透過線上教學與實體授課並行方式，讓家長衡量時間、能力，自行選擇，避免產生照顧問題。

「市長責任在顧市政，校長是在顧校園，請侯友宜拿出魄力」綠營喊話，防疫專家預估下周將是疫情高峰，目前新北7至11歲兒童僅有7％接種，新北市應該與北基桃統一步調，希望侯友宜應該拿出魄力、承擔責任，防疫關鍵在地方，若有作為不會亂象叢生，呼籲立即宣布停課。

不過，國民黨也召開記者會，齊喊「中央卸責無擔當，地方成為夾心餅乾」，批評綠營是打臉中央政府「因地制宜」的停課方案。藍營黨書記長廖先翔表示，停不停課是家長關心的議題，支不支持各有論述，無法評斷錯誤，但是防疫應該要有全國性一致的標準，綠營應該跟總統蔡英文或陳時中要求。

市議員江怡臻表示，家長心情都很焦慮不安，呼籲中央要制訂一個統一的標準，不要把球丟給地方，而市議員王威元說，全國沒有一個統一標準，放給地方政府做決定時本來就是強人所難，呼籲中央給家長防疫津貼及防疫補償，讓家長們無後顧之憂。