民進黨彰化縣黨團呼籲停課。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

校園疫情飆新高，彰化縣議會民進黨團今天疾呼彰化縣政府應立即改線上課程並調查各校線上教學配套是否完善，同時保護學生免受疫情危害與學生受教權。彰化縣政府教育處表示，目前推廣利用網路科技與面對面上課的雙軌學習，讓學生在校上實體課，請防疫假也能線上上課，教學雙軌並行。

議員賴清美表示，彰化縣現在每日確診已突破2000人，但彰化縣政府對於學校是否改線上教學卻還未給答案，只把校園防疫問題推給學校各自處理，導致學校、家長、老師、學生不知所措。

賴清美說出媽媽的心聲，疾呼全面線上上課。彰化縣政府統計，16日全縣共300班停課， 包括2高中、22班，7國中、37班，46國小107班，75所幼兒園、84班， 47家補習班、50班，今天沒有公布。

民進黨團呼籲彰化縣政府應立即改線上課程並調查各校線上教學配套是否完善，同時保護學生免受疫情危害與學生受教權。

彰化縣政府教育處長王智弘表示，線上學習都是防疫考慮的選項之一，彰化縣配合中央政策，更尊重衛生局精準對疫情的掌握與判斷，會依衛生局防疫風險評估，與學校和家長並肩作戰。

王智弘指出，彰化縣市區、非市區和偏鄉學校，防疫政策須考量城鄉網路科技資源的落差，以及家庭薪資結構，還有父母工作型態的差別，政策須同時兼顧家庭生計和孩子就學，台北市是完全都會化的城市，家庭網路很普及，台北市可以很豪邁全面改為遠距教學，新北市不跟進台北市作法，因為新北也有偏遠學校。

王智弘強調，縣府不希望因為全面遠距教學讓偏鄉學校變成全面停學，目前正推廣「混成學習」，教學雙軌並行，特別加強偏鄉學校的推廣，偏鄉的孩子不要輸在網路，這是未來教學的趨勢，不失為請防疫假的學生在家學習的好方法。