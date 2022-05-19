台中榮總院長陳適安指出，在位於中央公園「大型PCR給藥得來速」採4線同步採檢。（台中市政府提供）

台中市政府與台中榮總合作在中央公園設置「大型PCR給藥得來速」，20日將啟用。（馮惠宜攝）

台中市政府與台中榮總合作在中央公園設置「大型PCR給藥得來速」，20日將啟用。（台中市政府提供）

台中市政府與童綜合醫院共同建置大型PCR得來速。（台中市政府提供）

中央預測520以後全國將進入疫情高峰，為疏解醫療量能，台中市長盧秀燕今（19日）於防疫記者會表示，台中市將在中央公園設置「大型PCR給藥得來速」20日上線服務，此外，在梧棲童綜合停車場已設置同等級得來速，未來也考慮在山區、屯區各設一站，採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍，方便民眾前往篩檢並做症狀處置。

盧秀燕表示，台中市繼「快篩陽得來速」、「兒童得來速」、「診所PCR得來速」、「親子得來速」後，再推出第五項「大型PCR給藥得來速」服務，一處位於中央公園，為市府與台中榮總共同合作，將於明日上路，篩檢量能每日約1500人次，門診量400至600人次；第二處位於梧棲童綜合停車場，目前已提供服務，篩檢量能每日約1200人次，門診量400至800人次，也因為設置在醫院旁，醫師可機動配合。

「大型PCR給藥得來速」除有提供PCR篩檢，還安排醫師看診、領藥等服務，也同步都有規劃「親子得來速」綠色通道，體貼需要帶孩子一起看診篩檢的親子族群，因為醫院要投入許多醫護人力，因此民眾如同到醫院一樣，也需要批價繳費。盧秀燕特別感謝台中榮總與童綜合醫院協助市府共同建置大型PCR得來速。

台中榮總院長陳適安指出，在位於中央公園「大型PCR給藥得來速」採4線同步採檢，其中1線為長者以及身障者綠色通道、1線為親子綠色通道，現場採檢後也可以立即給快篩陽的民眾抗病毒藥物，PCR篩檢後4小時即以簡訊傳到手機，持特殊急件也可以做到30分鐘就有結果。