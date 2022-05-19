《天下雜誌》「2000大企業調查」結果出爐，信義房屋連續28年在房屋仲介類拿到第一名。信義房屋長期在該調查中穩坐房仲業龍頭，即便近年房市難免受到疫情干擾，但透過持續推動數位轉型、凈零永續、在地經濟等面向，堅持企業社會責任且不斷創新，有效提升組織韌性，故能不斷名列前茅。

疫情肆虐，《天下》去年除了2000大企業調查，亦首次新增「韌性企業200強–V型反轉TOP100」排行，篩選出營收成長率不畏疫情，逆勢成長的前100大企業，信義房屋名列服務業第一；今年，《天下》持續針對製造業、服務業、金融業進行總調查排名，信義房屋已是連續第28年名列2000大，且蟬聯房屋仲介類第一名，顯見即使外在環境有變化，信義房屋仍能在逆境中維持穩定。

其中關鍵，就在於信義房屋堅持企業倫理，「以人為本」、「先義後利」照顧六大利害關係人，並落實ESG相關作為。凈零永續部分，服務業雖不是碳排大戶，對永續的追求並非來自外部壓力，而是內在驅動，因此，信義房屋宣示以「信義房屋2030年淨零排放，集團2050零碳排」為目標，甚至購買馬來西亞環灘島，希望打造為「零碳島」。

數位轉型部分，信義企業集團創辦人周俊吉曾說，買房子不只是買賣，還應該享有好的居家生活；因此，信義房屋不只要提供房仲服務，還要成為能夠提升居住生活品質、服務社區的「居住生活產業」品牌。而透過數位工具，不只可以解決購屋後客戶可能遇到的疑難雜症，如搬家、裝潢、清潔、社區活動等，也能讓同仁更有效率、更精準服務客戶；換言之，日新月異的數位工具，其實都是信義房屋服務消費者、公司同仁等利害關係人的最佳工具，始終秉持以人為本的企業價值，且面對變動的時代，更能快速反應。

而在地經濟部分，信義房屋自2004年開始推動「社區一家」計畫，今年邁入第18年，總計投入逾4億元經費，協助社區營造、改變成真，不僅是台灣最大規模且持續時間最久的企業贊助，也是首個獲得總統文化獎的民間企業。

信義房屋強調，無論大環境的變化，以人為本、先義後利的企業核心理念並不會有所改變，將持續在疫情衝擊的時代，為所有利害關係人創造永續好生活。