綠藤澄澈眼部雙精華 。（綠藤提供）

綠藤澄澈眼部雙精華 亮眼不刺眼 通過德韓雙重權威敏感性測試。（綠藤提供）

眼周肌膚厚度僅有臉部的 1／3，是全臉最敏感脆弱的部位之一，無論成分好壞，更容易被吸收。

歷經 1100 個日子的研究，綠藤「澄澈眼部雙精華」進階升級， 綠藤相信，保養眼周肌膚需要的是「保養品」而非「化妝品」。粉體的修飾、矽靈的填補、膠體的拉 提，都只是短暫的視覺效果。當剔除不必要的添加成分，活性成分便有提升的可能，綠藤「澄澈眼部雙 精華」在減去界面活性劑等 2700＋ 非必要成分後，以特殊油水分層的型態，突破傳統眼霜限制。從耐 旱植物遇水復甦獲得靈感，以親膚的海藻糖為眼周構築涵水薄膜，強化肌膚屏障。

第二代澄澈眼部雙精華以獨特油水分層型態，回應綠藤剔除非必要成分的堅持，讓活性成分真正成為主 角。使用前搖晃 5 秒讓油水混合成金黃色，抽出滴管按壓清空、再吸取精華滴在手心。以無名指沾取， 兩手指尖搓開精華，輕點眼周 2-3 次，再從眼頭下方往眼尾輕推，建議用力道最輕的無名指，避免過度施力拉扯。