疫情洪峰將至，台北市國中小全面採遠距教學，避免師生染疫人數飆增，但鄰近的新北市卻未跟進，引爆家長怒火。台北市長柯文哲今坦言，新北市各行政區多樣性太大，政策要一套適用有困難，所以新北市才授權給各學校決定，他認為這樣做已是最好安排。

柯文哲下午赴中正紀念堂車來速視察，面對外界質疑雙北停課政策未事前溝通，他表示，雙北早已事先討論，但因新北和台北不一樣，主因是新北多樣性太大，如人口密集的三重區和坪林區相比就差很多，政策要一套適用有困難。

柯文哲說，雙北副市長和教育局長在討論一番後，新北還是決定授權給各學校，自行決定是否停課，正是因為行政區差異性大，反觀台北大部分都比較平均，要用一套制度比較容易，所以討論完後雙方就各自執行，「這還是最好的安排。」

至於為何幼稚園兒童沒打疫苗，為何不停課在家躲避疫情，副市長黃珊珊則說，幼兒園是屬於托嬰機構，是幫忙家長帶小孩的地方，本身並不像小學一樣有固定課程，且幼兒園主要是要解決雙薪家庭的問題。

黃珊珊說，如果家長願意請假在家顧小孩，市府會請幼兒園把費用退給家長，如果家長還是決定讓小孩上幼兒園，也會請園方做好防疫措施，相關做法都有持續和家長、園方討論，因為每個園狀況不一樣，全面停課會影響很多家庭，導致父母無法正常工作。