台中市神岡豐洲二期開發案，土地取得作業一波三折，原本市府依法採公有地向國有財產署申請讓售，但地上物補償卻引發承租、使用人不斷陳情抗議；台中市順應民意啟動「台中市神岡豐洲科技工業園區二期地上物拆遷救濟自治條例」草案制定作業，排定20日提送台中市議會法規委員會審查。

神岡豐洲科技工業園區是原台中縣時期即著手整體規畫，一、二期分別於2006年7月及2012年6月啟動開發作業，卻因中途歷經台中縣市合併升格，致使適用法令規定不同，造成補償基準不同。

前年1月21日公告設置二期產業園區，因全區皆屬國有及市有土地，市府經發局，依法向國有財產署申辦國有土地讓售，並針對地上物辦理查估補償作業；地上物所有權人、土地承租人與使用者，不斷向藍綠綠市議員陳情，要求比照豐洲一期，提高二期補償金額。得知有居民世代務農，土地收回後無以為繼，去年底市長盧秀燕就公開允諾，要為此案研議擬定專法，給予更合理的補償。

經發局說明，草案制定參考高雄紅毛港遷村案、高雄大林蒲遷村安置計畫等案例，為順利推動開發、加速取得土地，給予自動搬遷補助費、自動搬遷救濟金及自動遷出獎勵金等，或提供專案安置補償與額外救濟。

草案主要針對補償差異項目，參考豐洲一期的補償規定，並考量補償成數的合理性等，擬定內容；因涉及人民權益，故採行新訂自治條例的程序，經公聽會、市府法規會、市政會議，及台中市議會等審議程序制定。

經發局表示，去年12月22日已舉辦公聽會，並給予相關權益人充分時間、表達意見，並完成意見彙整、及依法制局會辦意見修正，20日經法規委員會審查通過後，將提報市府市政會議，及送台中市議會審議。