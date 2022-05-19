疫情衝擊造成新車交期延後，許多有用車需求的消費者轉為購買中古車，讓臺灣近幾年中古車過戶數都達70萬輛以上。abc好車網深知中古車交易痛點，推出結合車款價金代管與3天不滿意退車退款的「安心購」服務，正好解決支付不便與付款後不確定性的問題，將成為買賣中古車更加簡單支付與安心的媒介。

中古車屬於高單價商品，金額小輒數十萬、大至數百萬，交易大多採現金或匯款方式支付，且雙方通常約定於交車時，才支付大部分車款，這時如以現金支付，身懷鉅款，實令人提心吊膽；若以匯款支付，又受限於銀行營業時間，才能臨櫃辦理匯款，相當麻煩。當車商先收到車款，消費者也可能擔心後續使用車輛有問題時，常需主動去催促車商協助。

為求更周延保障消費者的權益，abc好車網再次引領業界，首創「安心購」服務。這類似中古屋交易中，常見的「買賣價金履約保證」制度。買方可先到店賞車與賣方議定合約內容，再向abc好車網申請安心購服務，並可以彈性約定代管金額。

買方可事先將車款交由abc好車網代管，當賣方將車輛產權移轉過戶並完成交車程序時，買方只需於abc好車網系統中操作同意撥款，即可完成付款(實際撥款日將於系統收到買方確認翌日起算四個工作天，撥款給賣方)，不僅解決支付不便性，又真正做到「買方OK、再付款」。如果同意撥款後三天內，賣方違反履行買賣契約的條文約定時，買方可上abc好車網操作申訴程序，經abc好車網確認屬賣方責任時，確保買方取回交由abc好車網代管的車款，讓買賣交易中，多了一層保障。

消費者可以將「安心購」服務，視為交易的「防火牆」，自交車翌日起，提供買方三天不滿意可退車的權益，除了約定事項上記載之不得退車條件外，例如：行駛里程超過200公里、車輛碰撞與毀損、隨車附件／零件／配件滅失或遭更換、利用車輛從事違法行為、將車輛設定擔保或質借…等。

若買方不滿意車輛，三日內可於系統提出退車需求，並支付一萬五千元的鑑賞試乘手續費，以及過戶產生之相關費用，依約賣方須同意以原買賣契約上成交金額購回車輛，可說是將中古車交易安全做了全方位的保障，更有效地為消費者權益作最周全的維護。如同保險一樣「花小錢、保安全」，真的很值得。