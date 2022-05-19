大陸央視新聞19日報導，資料顯示，今年1-4月大陸全國吸收外資增速達到20.5％。在去年高基數的基礎上，實現了兩位數的增長。大陸商務部新聞發言人束玨婷表示，今年以來，中國利用外資穩定增長，主要有中國市場引力不減、開放政策落地見效、中國投資環境持續優化等三方面原因。

束玨婷稱，首先中國市場引力不減。各地區各部門統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，國內市場規模超大，外資企業看好在中長期發展前景。

二是開放政策落地見效。新版外資准入負面清單進一步放開汽車製造等領域外資股比限制，有力帶動了引資規模增長。各部門積極回應外資企業來大陸營商便利等訴求，出台一系列政策措施，包括保障內外資平等參與政府採購、延長外籍個人所得稅減免政策等，穩定了外商投資預期和信心。

此外，中國投資環境持續優化。全面落實《外商投資法》及其實施條例，深入清理與《外商投資法》不符的規定，推動修訂、廢止和制訂法規文件500多部。外貿外資協調機制和重點外資專案工作專班及時協調各方，加強服務保障，説明企業排憂解難，推動重點項目落地建設，不斷提升營商環境市場化、法治化、國際化水準。同時，中國在基礎設施、人力資源、產業配套等方面依然擁有較強的綜合比較優勢，為外資企業發展提供了良好環境。

束玨婷指出，當前，受多重因素影響，中國利用外資面臨諸多挑戰，但吸引外資的多方面有利因素沒有改變。商務部將繼續全力做好穩外資各項工作，為外資企業在大陸發展提供更優環境、更好服務。