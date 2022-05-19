通膨、俄烏戰爭及大陸封城，衝擊終端消費需求，專業電子化學材料通路商崇越電(3388)董事長潘振成表示，由於消費者實質可支配所得減少，排擠智慧型手機/NB/消費性電子等需求，第2季業績已確定受到影響，可能較去年同期持平或小幅衰退，至於下半年仍須視大陸解封及通膨是否獲得控制而定。

崇越電今天下午參加櫃買市場業績發表會，全球通膨壓力沈重及俄烏戰爭引發停滯性通膨疑慮，美國加速升息與大陸封城停工，讓終端消費市場需求明顯放緩，為第2季及下半年電子產業景氣投下變數。

潘振成表示，今年受到通膨及俄烏戰爭影響，能源及糧食大漲，消費者實質可支配所得減少，進而排擠消費性電子/手機/NB/藍芽耳機及穿戴裝置等需求減少，加上大陸封控導致供應鏈/物流/訂單失序，影響層面幾乎遍及所有產業，因此第2季業績已確定受到影響，預期較去年同期持平或小幅度衰退。

展望下半年，潘振成表示，目前在手訂單比較好是電動車相關、AR/VR、電競散熱材料及醫療等，不過下半年還是得視大陸清零政策是否持續及通膨有無獲得控制。

受惠各類型產品訂單出貨強勁，帶動2022年第1季合併營收23.67億元，年增6.96%，營業利益2.02億元，年增13.48%，歸屬母公司稅後淨利1.6億元，年增15.24%，每股盈餘為2.17元，營收、獲利均較去年同期明顯成長；累計前4月合併營收為31.01億元，年增5.44%。