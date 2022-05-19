美股周三全線大跌，特別是科技股普遍低走。投資者擔心全球通膨、中國清零政策和烏克蘭戰爭。除了內地股市微幅上揚，亞洲主要股市哀鴻遍野。

周四香港恆生指數收跌523.60點或2.54%，為20120.68點；指數盤中一度跌逾3%，失守2萬點。國企股(H股)跌190.10點或2.68%，為6899.19點。科技指數暴跌3.98%。

騰訊暴跌6.5%，報341.8港元。騰訊公布令人失望的業績報告，第一季營收沒有增長，創下2004年上市以來最糟糕表現，淨利出現年減23%。瑞銀將騰訊目標價下調為420港元。高盛認為騰訊下季挑戰多，目標價從644港元下調為559港元。

其它科技巨頭也同時受到美科技股衝擊，阿里巴巴跌7.4%，美團跌3.8%，小米跌4.9%，聯想跌逾5%。

中國科技產業仍受到政府長達一年的打壓，北京嚴格的清零政策也導致經濟前景放緩的影響。

追蹤A股綠能同業的急升，太陽能股集體上揚，協鑫科技大漲5.8%，卡姆丹克太陽能升5.6%，洛陽玻璃升4%。

歐盟周三公布新的綠能計畫，欲藉此擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，激勵了相關再生能源公司的前景。