南亞塑膠旗下子公司元老級陳姓高階幹部被控離職前重製公司營業機密資料，提供給大陸競爭公司，檢方依涉嫌違反營業祕密法等罪起訴，嘉義地院判陳男3年4月徒刑，檢方及陳男都提起上訴。

陳男在南亞塑膠及其子公司必成任職近30年，曾參與必成的建廠工作，後來當過必成一、三廠廠長及大陸昆山必成公司的副總經理、產銷組副組長等職務，熟悉廠務及業務，2017年8月自願退休後，10月即到大陸某玻璃纖維公司的子公司任職總經理，年薪約人民幣120萬元。

必成公司與大陸這家玻璃纖維公司是競爭對手，已有離職的涂姓員工轉任這家大陸公司，陳男退休前打算到這家公司任職，必成公司從電郵信箱發現陳男退休前，先後將履歷寄給這名涂姓前員工、這家大陸公司的唐姓負責人。

必成公司驚覺有蹊蹺，還原陳男使用的電腦硬碟中遭刪除的資料，發現公司的關鍵商業機密疑被用手機拍攝、重製，提供給對手公司，提出告訴，由嘉義地檢署檢察官陳昱奉指揮台南市調查處偵辦。

檢調調查，陳男坦承有用手機拍攝、重製資料至電腦硬碟，但否認妨害商業祕密，他辯稱電腦裡的資料很多是員工傳給他，他存在電腦硬碟，沒有交給大陸對手公司或其他第三人。

檢方認為，陳男曾與必成公司簽保密協議，如有侵害必成公司的營業祕密，按公司規定懲處，並經移送法辦判刑得併5000萬以下罰金，且得加重罰金，足認陳男是會觸及公司商業祕密的要員，而大陸對手公司自陳男任職後近年來產能提高，因而依違反營業祕密法、著作權法等罪起訴陳男。