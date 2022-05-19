許多人都曾有過被家人鬧鐘吵醒，但當事人卻睡死的經驗，現在只要呼叫Siri就能夠幫你關掉吵死人的鬧鐘。

外媒wccftech報導，如何在不起床又不使用第三方軟體的狀況下關掉對方的鬧鐘？首先您與您的家人都需要使用iPhone手機，並設定為家人共享帳號，對方的帳號名就是您要求Siri關鬧鐘時需要使用的名字，此外關鬧鐘的當下，雙方必須連同一個Wi-Fi網路。

如果能夠滿足上述條件，只要您呼叫Siri並說出，「關掉XXX（對方的iPhone名稱）iPhone上的鬧鐘」接著Siri會先向您確認是否要關閉鬧鐘，可以點選螢幕也可回答是或否，接著Siri就會關掉對方的鬧鐘。

此外，報導指出，如果你有使用蘋果智慧型喇叭HomePod，且HomePod也已經啟用Siri功能，也可以執行這項操作，這樣您不用起身甚至用第三方軟體就能關掉對方的鬧鐘。