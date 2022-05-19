金門今天新增確診114例，縣府下午直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增確診114例，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增確診114例，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增確診114例，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增確診114例，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增確診新冠114例，累計確診已有1030人，並再出現第2例死亡個案。縣府表示中央將自5／24起配送各縣市兒童BNT疫苗，教育處已著手規畫相關作業事宜，將以到校或大型場館集中施打為原則。

縣府說明，今日新增114名確診者，確診累計1030例，目前收治中60例，無症狀或輕症54例、中症2例、重症3例、死亡1例，確診者居家照護679例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者118人，目前居家隔離257人，解除居家隔離191人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

新增114例中，男性58例、女性56例，年齡介於未滿5歲至70多歲。年齡分布：5歲以下6例、6歲12歲19例、13歲至19歲12例、20歲至29歲21例、30歲至39歲16例、40歲至49歲18例、50歲至59歲12例、60歲至69歲9例、70歲至79歲1例。校園部分學生與教職員，幼兒園5校9人、國小6校16人，國中2校7人、高中職1校5人、大學1校5人。個案分屬14個家庭群聚案共有34例、9處工作職場群聚案共有24例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用16床，尚有空床24床。

新增1例死亡個案為48歲男性，5／16早上8點30分左右，意識喪失由縣消防局緊急救護EMT送治急診，肝硬化末期，經急診檢驗PCR陽性，收治在負壓專責病房，因病情急轉直下，於今日過世。

針對鄉親關注的5歲至11歲學童BNT(兒童劑型)疫苗施打，縣府說明根據中央流行疫情指揮中心表示，原則將於5月24日配送至各縣市，分配數量尚未核定。縣府教育處已請各學校展開家長意願調查，預計明(20)日回收並做資料彙整，目前已就施打場地及醫護人力調度做規畫，以集中施打為原則，也徵詢學校及各界意見研議，後續結論將另行公布。

縣府表示，鄉親若自行快篩陽性或屬衛生局匡列個案，周一至周日下午1點30分至3點，可以網路預約或現場掛號金門醫院〈快篩陽特別門診〉，採檢結果可至健保快易通Ａpp查詢或等候衛生局通知。

縣府並提醒，65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，如符合接種第4劑疫苗(第二次追加劑)資格（須在第一次追加劑間隔5個月後），應盡快至合約醫療院所接種。