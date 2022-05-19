新北板橋浮洲橫移門公有停車場7月1日起停車費將調漲，單月收費原價1300元漲至2000元，漲幅就高達54％，臨停上限也從100元漲至150元，漲幅高達50％，讓民眾大呼吃不消，新北市議員黃俊哲認為疫情嚴峻民生經濟受到衝擊，要求緩漲，對此，高灘處回應，疫情期間廠商需額外付出防疫成本，且人力及物價皆上漲，本區已是最後調漲區域，調整後的收費仍低於該區市場行情。

高灘處表示，大漢溪流域停車費率已近4年未有調整，目前河濱公園小型車月租費約1800元至2200元，浮州橫移門停車場原費率2個月2600元，調整後為3000元，仍遠低於該區域市區停車場每月3000元以上的市場行情，臨停車每小時20元未調漲，但收費上限各區略有調整，浮州橫移門停車場原臨停收費上限為100元調整至150元，新收費標準預計7月1日上路。

黃俊哲近期接獲許多浮洲地區民眾及里長陳情，「橋浮洲橫移門公有停車場7月起要漲價，他了解後發現因品管相關設備升級才會調漲停車收費標準，但單月從1300元漲至2000元，漲幅高達54％，雙月2600元漲至3000元，漲幅15.3％，光單月雙月的漲價標準就不一致，又臨停一小時20元，上限100元即將漲至150元，漲幅達50％。

黃俊哲表示，新北現還在疫情高峰，這段期間許多民生經濟都受到打擊，經營不善倒閉、歇業的工廠不在少數，無法外出工作、有些公司改為居家辦公甚至失業的市民也佔多數，而汽機車皆停放在該停車場的居民也都受到疫情的衝擊，今年不但漲價且漲幅幾乎翻倍，難怪會引發民眾反彈。

黃俊哲認為，水利局設停車場出發點是為要解決附近居民停車的問題，並非以利益為導向經營，在疫情嚴峻下一次調整這麼大的幅度，市民的生計雪上加霜，相關調整應先與在地居民及里長討論後再做出調整，以符合地方民情，請水利局重新規畫延後或暫緩相關漲價的計畫。