富邦產險日前宣布拒絕重複投保防疫保單，讓不少保戶炸鍋，台北市議員林穎孟今批評，富邦最大股東是台北市政府，佔13.11％ ，並有3名公股代表，面對雪片般飛來的申訴案，但市府對此問題看來毫無對策，市長柯文哲甚至已坐壁上觀整整7天。

林穎孟指出，目前北市府3名公股代表分別為法務局長、財政局長及主計處長，而關於富邦產險拒理賠爭議，昨天北市府雖對外說已經正在處理，但昨日經訊問市府相關承辦，卻依然一問三不知、毫無對策。

林穎孟質疑，至今台北市已有30起相關消保申訴案，市府作為最大股東，卻沒有任何積極政策，要解決市民問題，且柯文哲早在5月12日時就說「保險公司是飛來橫禍」，代表柯早知道有此問題，但至今市府依然沒有任何對策，代表柯文哲對市民的問題與怒火中燒，已坐壁上觀整整7天。

林穎孟質疑，台北市府身為富邦大股東，對公司此政策的立場究竟是什麼？是覺得對核保民眾拒絕理賠是好政策，所以七天都默不作聲、「樂觀其成」嗎？若非如此，那為何是昨天才說要處理，且實際詢問市府後才了解根本是仍毫無對策的狀況？

林穎孟最後呼籲，柯文哲趕快積極對民眾說明，富邦大股東北市府的作為是什麼，才能保障民眾的產險權益。