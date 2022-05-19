失智症（Dementia）多發生於老年人身上，因此又被稱作「老人癡呆」或「老年癡呆」，根據國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告，估計全球失智者超過5千萬人，且每3秒就有一人罹患失智症。醫師表示，隨著生活、工作型態的改變，有些人雖並未到失智的程度，但卻出現「腦霧」的困擾，對此分享7大護腦食材。

身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在臉書提到，過去退化性症狀多發生於老年人身上，但臨床上已有因過度使用3C產品，造成年輕人失智的案例，最年輕的一批患者甚至只有2、30歲，另外，還有人因生活、工作型態的改變，開始出現「腦霧」狀況，經常搞不清楚自己是誰、在哪裡，而腦和身體一樣需鍛鍊，對此他分享7種護腦食材。

1.藍莓

藍莓具有抗氧化功效，經過實驗發現，連吃藍莓12周，失智高風險的成年人不僅能改善記憶力和情緒，就連空腹血糖的數值也更理想，除了藍莓，草莓、覆盆莓、蔓越莓、黑醋栗、桑葚等也都可選擇，具有護腦、抗氧化、預防退化性疾病的效果。

2.巧克力

每周至少吃一次巧克力，能夠增強視覺空間、記憶和抽象推理能力，而且可可含有珍貴礦物質「鎂」，當人體缺鎂時，就容易出現睡眠障礙、偏頭痛，甚至是情緒不穩與腦神經衰弱的問題，但千萬不要吃糖分過高的巧克力，避免攝入過多精製糖，應選擇可可含量80%以上的巧克力，若是不怕吃苦，85%、90%的更佳。

3.深綠色蔬菜

曾有研究掃描每天吃綠色蔬菜者的腦部，發現他們的大腦比普通人年輕11歲，可選擇菠菜、芥菜、青江菜、花椰菜、羽衣甘藍等，這些蔬菜皆富含大腦所需的營養素，例如維生素K、葉黃素、葉酸、β胡蘿蔔素等，有助於維持大腦正常運作，並減緩認知功能下降。

4.核桃

研究大腦的專家們推測，核桃富含不飽和脂肪酸Omega-3，其中的DHA和EPA有助於阻止「β類澱粉蛋白質」斑塊堆積，而此斑塊被列為阿茲海默症嫌疑犯，可能造成腦神經元損傷，間接引發一連串記憶、認知與整體心智功能的退化。除了核桃外，也可以選擇亞麻仁油、苦茶油、酪梨、腰果。

5.杏仁

人體血漿中維生素E的濃度若太低，人的記憶力也會比較差，在《美國醫學會期刊》發表的研究指出，高劑量的維生素E能有效減緩阿茲海默症的退化進程。而富含維生素E的食物有杏仁、芡實、炒花生、葵瓜子、芝麻醬、松子、小麥胚芽和南瓜。

6.全穀物

全穀物包含糙米、全麥、蕎麥、燕麥、藜麥等，未經精製加工，且仍保留完整營養的穀粒，富含維生素B，除了能為身體帶來活力，同時也是確保腦神經傳導物質能被製造出來的關鍵原料。

7.水

人體含水量若不足，不僅會弱化大腦認知力、判斷力，還可能引發恐慌、憂鬱、暴怒等不良情緒，而且嚴重出現脫水時，還會導致判斷力失準、反應速度失常，容易引發交通事故，因此平常就應養成多喝水的好習慣，也能加強身體新陳代謝。