泰瑞莎帕瑪在《鬼雙胞》中完美展現出母愛的脆弱與複雜。（采昌提供）

由「澳洲女神」泰瑞莎帕瑪（Teresa Palmer）領銜主演的顫慄新作《鬼雙胞》，詮釋喪子母親，面對另一位雙胞胎兒子可能被超自然力量威脅，她完美展現出母愛的脆弱與複雜。她坦言被角色吸引，更熱愛劇情後段的驚人轉折。尤其現實生活中有4個孩子的她，更透露在準備拍攝前夕再度懷上身孕，這也讓她產生非常複雜的情緒：「我感覺到肚裡的胎兒在動，讓我不得不一邊面對迎接新生命的喜悅，一邊還要扮演角色因為失去孩子所產生的孤獨。」面對長達七週的拍攝期，她的家人們便舉家搬來拍攝地愛沙尼亞Long Stay，就為了可以跟她就近團聚，讓人見識到這一家人堅定的凝聚力。

現年36歲的澳洲女星泰瑞莎帕瑪，近年在好萊塢風生水起，不僅接演奧斯卡獲獎影片《鋼鐵英雄》（Hacksaw Ridge）與廣受好評的《鬼關燈》（Lights Out），更以《魔約之書》（A Discovery of Witches）女主角享譽全球。對於這回接演《鬼雙胞》，她透露拍攝契機：「當時正在拍攝《魔約之書》最後一季，在長達六個月的時間裡，我一直在物色新片拍攝計畫，然後《鬼雙胞》便引起我的注意。我觀賞了導演前作《波登湖殺人魔》（Lake Bodom），便對導演這部新作很感興趣。我喜歡轉折，完全被本片的主題給震懾，尤其角色實在太吸引我了。她脆弱，不得不去面對突如其來的傷痛，角色同時也具備人性、複雜且不完美。」

導演塔納尼穆斯托寧（Taneli Mustonen）則是她合作的第一位芬蘭導演。泰瑞莎在合作時，也注意到明顯不同，並大力稱讚導演：「根據經驗，我得說芬蘭的製作比好萊塢輕鬆許多。日程安排不會那麼緊湊，讓演員可以有更多時間嘗試不同事情。尤其導演對於在什麼時間做什麼事，都有明確的計劃，讓我感到十分安心。」導演回憶起跟泰瑞莎的合作，也直呼幸運：「2020年秋天，我突然接到電話，說泰瑞莎想跟我們聊聊。我和製片都非常興奮，尤其她接起電話就說：『我一直在看劇本，現在已經讀2遍了，我和丈夫整晚都在談論這個角色和故事。』而從拍攝第一天起，她就有備而來，她甚至比我們還更加了解這個角色。」

不過有備而來的泰瑞莎帕瑪，也在拍攝時遇到意料之外的驚喜，就是在拍攝前夕，第5度懷孕（包括之前一次的意外流產）。她對此表示：「令人驚訝的是，我的懷孕在片中被隱藏得如此之好，但如果你仔細觀察，可能還是會從某些角度發現我的圓肚。當我簽下這部電影的拍攝合約時，我甚至不知道將會增加一位家庭成員，而懷孕本身也讓我的演出更具挑戰性。」她進一步表示：「當你懷孕並扮演一位剛失去孩子的母親時，會需要很多精神。我感覺到肚裡的胎兒在動，讓我不得不一邊面對迎接新生命的喜悅，一邊還要扮演角色因為失去孩子所產生的孤獨，這是非常兩極化的感覺。」

或許因為再度懷孕，讓泰瑞莎帕瑪一家人更有向心力，為了追求可以就近看到泰瑞莎，他們全家人竟穿越歐洲，來到拍攝地愛沙尼亞，並在拍攝期間Long Stay七週之久。她透露：「我們已經把它變成家規，讓我們的家，就是家人會出現在的地方。我們在愛沙尼亞找到一個宜人的居住地，我們的孩子們也真的很喜歡那裡。我們還為孩子聘請一位愛沙尼亞老師，讓他們可以正常學習。」一席話也見識到他們全家堅定的凝聚力。《鬼雙胞》本週五（20日）在台上映。