九族萬山神石水源宮的土地公，是很多遊客必到景點。（九族提供／廖志晃南投傳真）

台灣好樂園與交通部觀光局，舉辦五倍券和國旅券加碼抽百萬現金，百萬現金得主是到九族文化村遊玩的民眾「李O穎」；九族為了讓大家沾喜氣，即日起到6月30日，只要名字中有「李、穎」這2個字，就可以免費暢玩九族文化村和日月潭纜車。

九族文化村經理黃瑞奇表示，由於個資法保護，觀光局沒有公布得獎者全名，因此九族發出尋找「李O穎」的貼文，引起熱烈回響。

黃瑞奇表示，這是繼2020年，九族送出價值超過百萬元的賓士汽車後，再度有遊客獲百萬大獎；別只羨慕別人，想要中大獎到九族「喜」錢，大家都有機會成為幸運兒。

黃瑞奇說，園區萬山神石水源宮的土地公，是很多遊客必到景點，因為神蹟顯赫，傳說故事很多，被當成財神供奉，過年的時候，園區會舉辦向土地公借發財金活動，同時教導大家「喜錢」，把錢包裡的50元硬幣，洗成會咬錢回來的金幣錢母；為感謝在九族文化村土地公借發財金，留有資料的遊客，在6月底前，可以享有2人同行、1人免費優待，歡迎他們回來還願。