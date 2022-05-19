信義房屋(9940)今(19)日舉行股東會，通過配發每股現金股利2.8元。2022年第3季將推出總銷23億元的「新莊副都心」案，預期將在115年度交屋入帳。今年第4季將會有去年已完銷的信義開發「嘉和」案入帳。

去年台灣市場游資充沛，低利環境促使不動產交易量創近年新高，信義房屋同時強化人員的科技工具應用，提升客戶體驗，營收端出亮眼成績。而近期疫情再升溫，來客數量及整體帶看量確實受到影響，除以防疫為優先，為引領產業加速轉型，信義房屋打造全新「AI 智能配案」數位服務，提高第一線銷售人員服務客戶之精準度，也持續發展零接觸服務模式。若下半年疫情趨緩，剛性需求可望再次帶動交易量回到正軌。

信義房屋今日舉行股東會，是今年73家採用視訊輔助股東會的公司中，率先採用的第4家，在疫情方興未艾的情形下，提供股東另一種參與股東會的方式。此外，為了保護出席實體股東會之股東的健康，今年股東會仍採取高規格的防疫模式，除規劃主會場外，同樓層設置多間獨立空間之會議室，且配置同步視訊設備，以利股東能安心參與股東會。

信義房屋股東會會中承認110年合併營收為新台幣187.92億元、歸屬於本公司業主稅後淨利23.50億元，稅後每股盈餘3.19元，並通過配發每股現金股利2.80元，以5/19收盤價33.30元計算，股息殖利率高達8.41%。

去年受惠於台灣疫情控制得當且經濟表現好，加上低利率環境、家戶數成長等影響，使得110年買氣較前一年熱絡，全台買賣移轉棟數成長達34.82萬戶、年增6.62%；個體財報營收表現年成長20.74%、其中仲介分店營收達115.46億元，成長16.90%。