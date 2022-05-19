BNT疫苗陸續到貨，基隆市長林右昌宣布，21日將於基隆港務公司開設大型施打站，提供4種疫苗給民眾選擇，另也將為全市學童接種疫苗，預計明日家長會陸續收到意願書。

林右昌表示，市府團隊舉行防疫會議後決定，21日於基隆港務公司設置大型施打站，民眾「免預約、隨到隨打」，計畫當日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分為進行接種作業，另提供4種疫苗選擇，包括AZ、莫德納、高端及BNT。

至於學童施打BNT疫苗部分，林右昌說，近期內將提供5至11歲學童施打，至於12至17歲學生也安排於近日內施打第三(追加)劑，相關疫苗接種意願書及衛教單，預計明日由學校發放給家長。

林右昌進一步說明，基隆的疫苗施打率一直都在本島排名前段，現在第一劑到第四（追加）劑只要符合施打資格，各廠牌疫苗自由選擇，此外，65歲（原住民55歲）以上長者還可以獲得500元禮券，鼓勵民眾踴躍前往接種疫苗。