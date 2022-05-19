澎湃新聞19日報導，中國衛星導航定位協會18日發布《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》，2021年中國衛星導航與位置服務產業總體產值，達到4690億元（人民幣，下同）較2020年增長16.29％。具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將上市。

其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的晶片、器件、演算法、軟體、導航資料、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長約12.28％，達到1454億元，在總體產值中占比為31％，增速高於去年。由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長約18.20％，達到3236億元，在總體產值中占比達到69％。

當前，中國衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量保持在1萬4000家左右，從業人員數量超過50萬。截至2021年底，業內相關上市公司（含新三板）總數為90家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占大陸大陸總體產值的8.7％左右。

同時，中國衛星導航與位置服務領域自主創新能力持續提升，2021年，中國衛星導航專利申請累計總量（包括發明專利和實用新型專利）突破9.8萬件，繼續保持全球領先。

北斗也正在成為智慧手機、可穿戴設備等大眾消費產品定位功能標準配置。國產華為、OPPO、VIVO、小米、努比亞、酷派等智慧手機廠商均全面支援北斗系統應用。

北斗地基增強功能已進入智慧手機，可實現1米級高精度定位，正在中國多個城市開展車道級導航試點應用。

具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將上市，有望實現手機「不換SIM卡、不換手機號、不增加額外設備」即可同時享受北斗短報文和移動通信服務。

截至2021年底，大陸國產北斗相容型晶片及模組銷量已超過2億片，季度出貨量突破1000萬片，具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量已超過12億台／套（含智慧手機）。2021年大陸國內釐米級應用北斗高精度晶片、模組和板卡的總出貨量持續增長，達到120萬片，伴隨晶片等基礎產品技術的持續突破，大陸國內建立並實施了北斗基礎產品認證檢測制度。