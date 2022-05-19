520總統就職周年將至，行政院長蘇貞昌今以2000字細數蔡政府6年來的政績，他稱台灣在總統蔡英文的領導下，經濟體質更為強韌，經濟成長屢造佳績，獲國際肯定。然而，相關新聞被轉發至Ptt討論板後，引起大量鄉民撻伐，大罵蘇「活在平行宇宙」。

國發會今（19日）於行政院會就總體經濟情勢及成果提出報告，蘇貞昌裁示時以2000字細數蔡英文總統就職6周年以來的政績，他說，這幾年來，在蔡總統的領導下，經濟體質更為強韌，經濟成長屢造佳績，在國際上受到許多肯定，拚出許多好成績，也讓國人受到更好的照顧。

蘇貞昌表示，當全世界經濟都受到疫情嚴重衝擊，在蔡總統領導、行政團隊與全體國人上下一心努力下，台灣經濟卻能逆勢成長，前年的經濟成長率是全世界主要國家中唯一正成長，而去年的經濟成長率6.45％更創下11年來最高，人均GDP也首次超過3萬美元。

然而相關新聞被放上Ptt討論板後，立刻引起鄉民熱議，紛紛氣炸表示「這幾年好的好在科技業，這些產業都是植基於過去二、三十年努力，跟蔡英文執政無關」、「物價一直漲，買不起房」、「活在平行宇宙」、「購買力最強，然後店家倒一堆」，截至下午5點已有數十則留言。