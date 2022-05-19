在拜登政府即將推出「印太經濟框架」(IPEF)之際，美國參議院外交委員會主席梅嫩德茲(Bob Menendez)和資深共和黨成員里施(Jim Risch)與50位參議員致函拜登，敦促行政當局把台灣納入擬議中的印太經濟框架。不過美國智庫專家認為，避免印太國家面臨在中美間選邊站的難題，IPEF納入台灣的可能性不大。

《美國之音》報導，民主黨參議員梅嫩德茲和共和黨參議員里施在信中說，印太地區占世界經濟的60%，在過去五年的所有經濟增長中占2/3，印太經濟框架可以是美國向其盟友和夥伴保證美國在經濟上參與該地區的有意義的第一步，「必須確保美國所有的地區盟友和夥伴都包括在內」。

報導指出，自從前美國總統川普宣佈退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）以來，美國在經濟上與亞洲重新接觸的壓力一直在增加。日本等其他參與TPP的國家隨後達成了不包括美國的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(CPTPP)，而拜登政府在美國國內政治壓力下，並沒有返回CPTPP。

但是，相比之下，中國和其他14個亞洲國家簽訂的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）在今年年初已經正式生效；與此同時，中國還提出申請加入CPTPP。

報導表示， 拜登在2021年10月舉行的東亞峰會上宣佈將推出印太經濟框架（IPEF），以加強美國在該地區的經濟聯繫，並抗衡中國在該地區的影響力。美國官員明確表示，「不打算邀請中國參加這個框架」。

參議院外委會的兩黨領袖梅嫩德茲和里施在信中要求拜登行政當局就是否把台灣納入IPEF的問題與該委員會進行接觸，並向他們介紹美國對台灣的經濟安全政策。他們信中還強調，把台灣排除在這個框架之外將嚴重扭曲區域和國際經濟架構。另外還有50位來自兩黨的參議員在這封信上聯署。

梅嫩德茲與另外5位美國國會議員今年4月中旬曾訪問台灣。在政治立場對立的美國國會，支持台灣並對北京持強硬態度已成為兩黨議員們少有的共識。儘管如此，美國智庫的戰略專家們認為，行政當局有意提升美國與台灣之間的經貿往來，但是台灣加入這個框架的可能性不大。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）負責經濟問題的副總裁古德曼(Matthew Goodman)與他的同僚在今年4月發表的一份報告中說，美國在印太地區的夥伴國理解，美國不會邀請中國加入這個框架，在這種情況下，一些東亞和東南亞國家對台灣可能加入這個框架感到「不舒服」。原因在於他們擔心台灣的加入將進一步使該框架政治化，可能讓印太地區夥伴被迫在北京與華盛頓間做出不受美方歡迎的選擇

報導指出，台灣在2月對拜登政府正在研擬推出的印太經濟框架表示歡迎與支持，並強調台灣會積極推動參與由美國率領的印太經濟整合。美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)在出席參議院財政委員聽證會時表示，台灣是美國的重要夥伴，但未明確說明是否決定將台灣納入IPEF的計劃，引起國會議員的批評。