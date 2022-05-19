國家女足隊積極備戰2022年東亞足球錦標賽，5月移師至台中太原足球場集訓，為表達對國家女足隊的支持，市府運動局長李昱叡今日代表市長盧秀燕前往太原足球場為全體女足隊加油打氣並致贈水果禮盒，祝福她們在國際賽場上能全力發揮、旗開得勝！

李昱叡指出，2022年東亞足球錦標賽訂於7月19日至27日在日本舉行，國家女足隊將分別與日本及韓國等勁旅對決，感謝教育部體育署以及中華民國足球協會支持，而女足隊總教練顏士凱為讓球員提前適應不同的天氣及地形，這個月特別移師至台中太原足球場進行為期九天的集訓，盼在賽前將球隊整體狀況調整到位。

總教練顏士凱表示，感謝臺中市全力支持國家隊組訓計畫，特別是疫情期間更是全力協調促成提供完善的場地，讓國家隊安心集訓。而為了在參加7月日本東亞足球錦標賽，迎戰日本與韓國等隊伍，國家女足隊將持續積極備戰。

李昱叡說，台中市力推足球運動，盧市長積極建設全國首座足球運動休閒園區，並持續培育基層足球人才，近年台中市足球發展成績更傲視全國，如「110學年度大專足球聯賽」國立台灣體育運動大學男、女足隊雙雙稱王封后；「110年中等學校足球聯賽」惠文高中勇奪高男組冠軍、五權國中喜獲國女組冠軍；「110年全國運動會」台中隊勇奪男子組金牌並締造二連霸；「台中藍鯨」更榮獲「2021台灣木蘭足球聯賽」后冠殊榮。

這屆中華女足隊由顏士凱總教練領軍，助理教練李彥廷及張維娠為台中藍鯨教練團成員，在培訓隊約30名選手陣容中，包含蔡明容、張季蘭、賴韋汝、潘昕妤、粘菁云、蘇育萱、賴麗琴、李佩容等人都是台中藍鯨主將，顯見台中培育國家優秀選手成果。

運動局表示，市府深耕足球發展，除連年支持「台中藍鯨」組訓參賽，不分年齡推廣足球活動及深度，2020起率全國之先首推「足球深耕計畫」滲入台中市29個行政區，積極推廣迷你足球；並推動「運動熱區足球計畫」、「台中校園足球巡迴指導計畫」促進幼兒、年長者參加足球活動，帶動台中足球運動風氣。