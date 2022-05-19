國民黨台北市議員徐巧芯今被爆料，紅線違停卻不讓警察開單，還「當眾教育」警方，徐巧芯則在臉書回應，是自己「五度請員警開單，但對方不願意」，另強調會請北市警局調出監視器，並和該員警對質。大批網友到她臉書留言，短短1小時就累計700多則，有網友質疑「連員警的名字都記下了，誰信妳真的願意被開單啊」。

有網友今(19日)下午在PTT八卦板以「北市巧芯議員違停不給開單」為題發文，指自己的朋友在台北市當警察，今天看見徐巧芯的車在紅線違停，但要開單的時候，徐巧芯正氣凜然，當眾教育了警方。

該貼文在PTT掀起熱議，徐巧芯則在臉書發文回應，今天她在餐廳吃飯，車臨停在紅線，「因為叫做徐偉哲的員警，他要來開單，我就出去給證件，並且詢問員警：請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？之前市警局是跟我說民眾人在現場，以勸導為主，不過沒關係，可能我沒弄清楚，之後我再問問看警察局相關規定，請你開單吧！」

徐巧芯接著表示，員警突然說自己不願意開單了，她回應：「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做，拜託你！」徐稱講了4次、5次，但員警還是不願意開單，她只好離開，正打算詢問市警局，這種情況到底是怎麼回事，結果該員警就跑去八卦板「爆料」了。

徐巧芯臉書。(圖/翻攝自 徐巧芯 臉書)

徐巧芯強調，她會請市警局調出監視器，並和該員警對質，是否五度請他開單但他不願意。徐巧芯也自嘲，本來應該直接在PTT八卦板回文，但因為被「水桶」了只好發臉書，歡迎有帳號的人幫她回。

與警察局說明「員警爆料徐巧芯違停不給開單事件」，市警局看過密錄器後確認： 1、當下員警看到違停車輛，準備開單，車主人在現場，因此警方要求看對方的證件。 2、我詢問開單規定，一般來說是勸導或是直接開單？在員警說明完畢後，請員警開單，表明如果還有問題，會另外詢問，可以先開單沒問題。 3、員警不願意，要交還身分證 。車主數次拜託，提到「如果你不開單，這樣我們很為難 。」 4、但該員警仍然堅持不要，我覺得很奇怪，擔心因為當下員警不開單導致日後會有糾紛，因此記下了他密錄器上面寫的姓名。 5、下午看到PTT爆卦「徐巧芯不讓員警開單」，並非事實，且徐巧芯辦公室從未關說或銷單任何民眾或辦公室同仁包括自己本身的交通罰單，該密錄器請分局長看過後，所長密錄器後對外澄清。 6、該起違規事件，已主動請信義分局開下違規罰單。違規停車是我的不對，非常抱歉，日後會改進！ 但絕對沒有要求員警不能開單是事實，該員警與友人透過IG爆料內容不實，已損害我的名譽。過程造成大家的討論與誤解真的非常抱歉！ 由徐巧芯發佈於 2022年5月19日 星期四

(17：30更新) 徐巧芯下午在臉書直播受訪與警察局說明「員警爆料徐巧芯違停不給開單事件」，並提出幾點說明表示，市警局看過密錄器後確認：

1、當下員警看到違停車輛，準備開單，車主人在現場，因此警方要求看對方的證件。

2、我詢問開單規定，一般來說是勸導或是直接開單？在員警說明完畢後，請員警開單，表明如果還有問題，會另外詢問，可以先開單沒問題。

3、員警不願意，要交還身分證 。車主數次拜託，提到「如果你不開單，這樣我們很為難 。」

4、但該員警仍然堅持不要，我覺得很奇怪，擔心因為當下員警不開單導致日後會有糾紛，因此記下了他密錄器上面寫的姓名。

5、下午看到PTT爆卦「徐巧芯不讓員警開單」，並非事實，且徐巧芯辦公室從未關說或銷單任何民眾或辦公室同仁包括自己本身的交通罰單，該密錄器請分局長看過後對外澄清。

6、該起違規事件，已主動請信義分局開下違規罰單。違規停車是我的不對，非常抱歉，日後會改進！但絕對沒有要求員警不能開單是事實，該員警與友人透過IG爆料內容不實，已損害我的名譽。過程造成大家的討論與誤解真的非常抱歉！

對此，有大批網友到她臉書留言，短短1小時就累計1000多則留言。有網友表示，「勸導不代表應該，警察有時候會便民以勸導為主，但不開單又被說不做事，開單了也被說擾民，議員處理方式讚」，也有網友質疑「連員警的名字都記下了，誰信妳真的願意被開單啊」。