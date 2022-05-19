111年國中教育會考將於5月21、22日舉行，全國近20萬名考生分別在18個考區、232個考場應試。教育部於5月20日下午3時至5時開放看考場。而為維護試場品質，考生及家長均不得進入試場教室，且為配合防疫措施，將進行體溫量測，並須依照動線進場。

教育部表示，看考場當日，如為居家隔離、居家檢疫、自主防疫及經現場量測有發燒等情況者，均不得進入考場，建議可利用考場學校於網路公布平面圖熟悉考場動線，亦可委由親友或國中教師協助查看考場，認識環境。

為因應疫情，教育部指出，全國試務會規畫相關防疫措施，以維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康。各項防疫措施包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、英語（聽力）考試照常施測、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全等。

至於試場規則重點，教育部共提出3大點，包括：

一、 考生進入考場時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合者，禁止進入考場。

二、 考生進入試場時須佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場。監試委員得請考場試務中心派員協助勸導，經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入試場。

三、 考生於試場內考試期間應全程佩戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，依「111年國中教育會考違規處理要點」第十二點，該科考試不予計列等級或級分。

教育部也說明，會考考試期間於交通方面，居家隔離、居家檢疫及未經快篩之自主防疫考生，其交通方式以「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」之「非緊急就醫／採檢」辦理。考生除搭乘防疫計程車外，得依各地方衛生局規劃或指示，以同住親友接送或自行前往等方式進行。

教育部也呼籲，連續兩天考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。