高市副市長林欽榮今天下午則以「邁向智慧城市的高雄市」為主題進行演講。（柯宗緯攝）

2050年淨零碳排是全球長期趨勢，帶動電動車應用強勢崛起。科技產業園區電機電子工業同業公會今（19）日舉辦2022科技論壇，主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，邀請高雄市副市長林欽榮在內的多位產官學研專家進行9場專題演講。

電電公會每年因應重點議題和市場趨勢，舉辦科技論壇，今年主題為「電動車產業技術發展-智慧車輛發展新契機」，19日在高雄軟體園區舉行9場專題演講，分享最新趨勢。

論壇邀請包括高雄市副市長林欽榮、工研院機械所車輛電動化推動辦公室主任張念慈，以及日月光、台灣捷康、興勤電子、均華精密工業、星博電子、中山大學、亞東工業氣體等多位產官學研業界專家代表，一共進行9場的專題演講，共同分享環保永續、產業市場、先進科技等新產業商機及未來合作的展望。

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會周光春理事長指出，電動車是近年非常熱門的議題，電電公會服務科技產業園區的會員，強調「產業交流」，因應現今重點議題，包含環保永續、產業市場、先進科技等，讓會員能應用台灣的資通產業優勢，在電動車產業上開創合作新契機。

此次論壇的三大重點包括，一、剖析電動車最終端關鍵零組件，與會者得以瞭解發展機會所在。二、串接電動車與綠色能源、先進智慧半導體技術重點，提前佈局未來。三、將科技產業園區與城市科技緊密相扣，讓低碳、智慧成為高雄城市亮點。因此特別邀請林欽榮副市長以智慧城市為主題進行專題演講。

林欽榮今天下午則以「邁向智慧城市的高雄市」為主題進行演講，分享高雄推動智慧城市的現況與展望，強調從交通出發，串聯基礎建設與所有車輛聯網，透過共享交通讓城市移動更順暢。

林欽榮提到，未來交通建設低碳轉型也十分重要，順應2050世界淨零碳排趨勢。目前高雄電動公車比例達全國第1，總減碳量已達2.5萬噸，從2027年起市區電動公車將進入普及期，並完善全國電網布局，2030年市區的1萬600輛公車將全面電動化，產值效益高達1700億，可創造5.6萬個就業機會，落實關鍵產業本土化，並可推向國際市場。