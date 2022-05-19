雲林縣政府設警示牌加強巡邏，避免北港鎮「天空之橋」再被破壞。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「天空之橋」上個月遭人噴漆破壞，引發地方公憤，最近雲林縣政府設置4支警示牌，在地里長許家福19日表示未來「天空之橋」旁的女兒橋，將連結至北港溪對岸嘉義縣新港鄉，完整重現早年台糖小火車運蔗路線，整個景點須更加用心維護，將請縣府協助安裝監視器，杜絕惡意破壞。

「天空之橋」由國內著名建築師廖偉立設計，全長860公尺，以北港溪畔的台糖小火車復興鐵橋為起點，跨越防汛道路一路通往北港糖廠附近，讓民眾用徒步取代台糖小火車，體驗早年的蔗糖之旅，是極受歡迎的特色景點，不料上個月4日遭人用紅色噴漆塗鴉近10處，地方民眾非常氣憤。

北港鎮公所與公館里里長許家福報案後，警方展開調查，目前尚未查獲破壞者，許家福表示，被噴漆處已清理完畢，但為避免再遭破壞，縣府特別製作4支警示牌置於「天空之橋」周邊，他與里內志工也加強巡邏，日後將請縣府協助安裝監視，遏阻破壞歪風。

許家福說，「天空之橋」參加義大利專業建築雜誌舉辦的「THE PLAN AWARD 2016」，入選前20名進入決賽，橋身造型遠遠望去，有如「鐵達尼號」，是北港鎮的地標之一，且位於朝天宮僅約200公尺，是遊客的打卡熱點，有必要好好維護。

許家福指出，目前雲、嘉2縣合作整修的台糖小火車復興鐵橋遺址，即位於「天空之橋」旁，未來完工後，可完整重現北港糖廠五分小火車的運蔗路線，帶動2縣的旅遊產業，日後如何維護，攸關地方發展，希望先從「天空之橋」作起，進一步打造1處優質的帶狀旅遊景點。