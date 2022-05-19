邁阿密熱火 VS 波士頓塞爾提克

熱火和塞爾提克的實力十分接近，就連例行賽戰績也只有2場比賽的勝差，熱火陣中擁有羅賓森(Duncan Robinson)、斯特魯斯(Max Strus)、赫爾羅(Tyler Herro)…等聯盟頂尖的三分射手，這讓熱火例行賽整體的三分命中率高達37.9%傲世聯盟，王牌巴特勒(Jimmy Bultler)打法強硬，喜歡與防守球員激烈的肢體碰觸，也因為如此他平均每場造成防守球員犯規進而罰球的次數接近8次名列前茅。

塞爾提克的三分雖然沒有熱火精準，但雙J合璧的進攻火力也不在話下，塔圖姆(Jayson Tatum)和布朗(Jaylen Brown)場均合計可以為球隊貢獻超過50分之多輸出十分穩定。至於防守方面，塞爾提克例行賽場均每百回合失分僅106.2是全聯盟防守最佳的球隊。本系列賽勝負關鍵在於綠衫軍的防守大鎖史馬特(Marcus Smart)是否能及時歸隊，有他的幫助估計塞爾提克最終可以以4:3驚險晉級總冠軍賽。

金州勇士 VS 達拉斯獨行俠

達拉斯獨行俠的鋒線球員身材高大又靈活，可以內縮協防護框，又可以用極快的速度撲出去干擾對手三分線投射，例行賽場均可以把對手的三分進球數壓制在11球以內，可以說是聯盟最會防守三分球的隊伍，其首輪對手爵士例行賽場均投進14.5球三分聯盟第2多，遇到獨行俠平均每場也只能投進8.2球，同樣倚重三分攻勢的勇士如今分區冠軍戰遇到獨行俠是否挫哩蛋？

其實不然，爵士的三分球之所以會被壓制得如此慘烈，是因為他們三分經過助攻投進的佔比是聯盟最低的，也就是說爵士通常都是由持球球員自己強行製造出手三分的機會，相較之下擅於團隊配合的勇士，常互相尋找處於空檔的隊友而助攻，這樣的三分出手獨行俠防守起來恐怕就沒那麼容易了！整體戰力來說勇士在得分能力以及季後賽經驗都比獨行俠突出，預測勇士最終以6戰結束系列賽。