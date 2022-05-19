香港2月至4月失業率升至5.4％，較上次及市場預期的多0.4個百分點，失業人數20.61萬人，增加約17600人。就業不足率由3.1％升至3.8％，就業不足人數升至14.2萬人，增加約2.5萬人。

幾乎所有主要經濟行業的失業率及就業不足率都上升，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率升至10％，上升1.1個百分點。其中餐飲服務活動業的失業率，上升1.9個百分點至12.9％，零售業的失業率上升0.6個百分點至8.3％。樓房裝飾、修葺及保養業的失業率亦有顯著升幅。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場進一步惡化，但期內較後時間本地疫情減退和經濟活動恢復而有所回穩，加上新一輪消費券計劃，應會為與消費相關行業帶來支持，勞工市場未來數月會改善。此外，政府其他紓緩措施，包括2022保就業計劃，亦有助改善經濟氣氛、支援企業和保障員工就業。