在「520」登記結婚是新人的熱門選項，新北市板橋戶政事務所今年準備520組限量碗筷禮盒，只要到所辦理結婚登記，且結婚生效日是今年5月20日，就可獲得「筷樂成家祝福禮盒」，要讓新人留下甜蜜的紀念。

板橋戶所主任黃信勝表示，為提供新人溫馨安全的結婚登記環境，除加強各項環境清消，服務櫃台架設隔板，並採預約分流方式，打卡拍照專區並管制人數及管制社交距離，健全各項防疫整備工作，祝福新人留下珍藏美好回憶，攜手走過疫情，也一起走過一輩子。