在英國確診後返台的第一場線上記者會，宏碁(2353)董事長陳俊聖表示，歲月不饒人，我們也不饒過歲月！宏碁一直在蛻變，從最早提升品牌價值，到現在則是強調ESG，宏碁環保筆電的銷售已經僅次於商用筆電。宏碁多引擎事業主體，強調內部創業型態，旗下的小虎隊（子公司）彼此分享經驗，讓學習曲線變短，預計今年還有2家小老虎就位，到年底合計公開發行的小虎將達雙位數。此外，宏碁在龍潭的渴望園區太陽能發電，目前有8個廠，發電量352萬度／年，已經是北台灣最大的太陽能場域。

陳俊聖在去年就已經示警通膨對經濟的影響，他今天再度強調，美國政府今年第一個要解決的問題就是通膨，而對抗通最有效方法是縮表及升息，目前看來，升息過程對經濟產生的副作用，已經在發生中。

陳俊聖指出，今年強勢美元吸引資金，非美區貨幣貶值，全球股市也受到波及，間接影響到民眾的購買力。升息衝擊經濟成長，但對個別公司則有不同程度的差異，有些具有利基型的公司營運獲利不見得受衝擊；也些反景氣的公司，升息反而是利多，但也有些迎風面多的公司，在升息下營運會受衝擊。

陳俊聖表示，升息周期影響的層面包括：股市、匯市、GDP,失業率同步影響。但宏碁透過多引擎事業啟動，子公司IPO，即使迎風面多，在環境多變下，也能展現韌性。

針對今年NB產業供需和庫存問題，陳俊聖指出，去年上半年是半導體缺料問題，長短料轉到12吋今年首季量產，現在半導體已不缺料，缺料的問題是封控造成，有料但工廠不能生產，逐步解封對於下游廠商並無助益，要一次全面解封才能生產。中國封控讓不少代工廠加速海外產能布局，但陳俊聖認為，中國NB供應鏈花了20~30年建置，不太可能2~3年就可重新複製。

如何因應產業多變的動態，陳俊聖說明，宏碁會適時調整營運策略，像是先前率先切入電競領域，去年開始聚焦ESG題材，透過VERO系列主打環保回收系列，回收塑膠、海洋回收物，未來也將回收電池後續也有規劃。