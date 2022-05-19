全球在過去2年多遭遇百年大疫，各國在這段期間，陸續實施邊境嚴管措施，台灣也不例外。然而，在疫情海嘯下，信義房屋竹北福興店專案執行經理李昌蒲為了協助一名長年居住香港的美籍人士能來台落地生根，用了整整1年時間，隔海協助對方解決移民、入境，甚至是購屋的挑戰，期間還建議對方寫信向蔡英文總統、外交部求助，終讓這名外國客戶如願來台。疫情之中，原本單純的房屋委託案，因為加入了人的溫度，意外成就了一件美好的國民外交。

李昌蒲入行多年，2年前卻遇到一組特別的客戶。長住香港的Davis是美國人，與中國大陸籍妻子結婚後，一家四口長住香港，但因打算到台灣經商，全家決定搬來台灣居住，沒想到因疫情關係，台灣不允許外國人入境，無論是要辦理移民手續或是購屋，都十分困難。

由於手續繁雜，牽涉層面又廣，即使Davis一家人已透過線上看屋鎖定新竹一棟透天別墅，正打算請人在台灣的朋友到現場看屋，沒想到，即使該物件屬於一般委託，有多家房仲業者在賣，Davis卻一直找不到願意服務的房仲人員。

直到他找到信義房屋的李昌蒲，事情有了轉機，「一開始沒想這麼多，單純就是想服務客戶、替他們買到喜歡的房子。」李昌蒲說，他帶著Davis的台灣友人看屋，確定屋況良好，但接著要還要先解決外國人來台問題；為此，他建議Davis寫信向蔡英文總統、外交部求助，歷時半年終於獲得入境許可。

隔離及自主管理期滿後，Davis立刻去看房並與賣方確認價格。但棘手的問題還不算解決，除了移民手續要辦理，外國人來台買房無法貸款，因此要先申請成立公司，才能到銀行辦貸款；另外，履約保證帳戶不接受外幣，且大於一定金額，還會受到洗錢相關的法律規範，因此，李昌蒲不間斷地向信義代書、法務、安信建經等信義房屋旗下的單位尋求建議。最後，順利委由賣方屋主開設外幣帳戶，Davis匯款後，再由屋主換成台幣，匯入履約保證專戶，再加上移民及開設公司的手續完成，這樁交易才算塵埃落定。

李昌蒲笑說，從第一次帶Davis線上看屋到簽約足足花了1年，但因Davis妻子正要臨盆產下第三胎，加上跨海搬家，最後又花了半年，Davis全家才終於搬進新買的房子，這期間，他還協助了家具運送、保養屋況、除草等工作。

也因為對信義房屋及房仲經紀人的信任，Davis一家移居台！灣後，與李昌蒲全家保持相當友好的關係，兩家人常一起吃飯，尤其特愛品嘗台灣牛肉麵、夜市等特色美食，還曾一起去六福村玩。或許是台灣的生活很令Davis一家喜愛，李昌蒲透露，就連Davis遠在美國、從未來過台灣的父母，近期也興起移民台灣的念頭，特別傳訊息請他幫忙找房子。

透過李昌蒲協助外國客戶購屋的案例，可以看到李昌蒲先不問能否成交，而是專注於協助客戶移民這是「先義後利」，而從客戶的角度出發，體會他的處境接下這堅難的任務，是「以人為本」，碰到一個又一個的難關，也不放棄，這就是「正向思考」，這三個核心價值是信義房屋不斷灌輸給同仁的企業經營理念，所以李昌蒲的服務案例，在信義房屋絕不會是唯一，而是會不斷透過直營體系的優勢使用教育訓練、內部研討的方式，被複製在更多的信義人身上，而信義人再透過社區服務、社區一家，把這樣子的理念傳播到社區裡，好的循環就此展開，讓更多人有機會完成自己的家業夢想！