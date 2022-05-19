台中市衛生局長曾梓展表示，目前中央還未同意並公布青少年BNT混打莫德納。（台中市政府提供）

台中市5到17歲兒童、青少年BNT疫苗提早到5月27日開打，由於日前大肚國小1名12歲女童接種2劑BNT疫苗後，經請示中央後又在校接種莫德納疫苗，有鑑於12~17歲國、高中學生第三劑即將開打，是否可比照選擇混打莫德納，對此，台中市衛生局長曾梓展表示，目前中央還未同意並公布青少年BNT混打莫德納。

中央宣布兒童BNT疫苗將在5月25日配發到各縣市政府衛生局，台中市原先規劃要在5月30日開始進行施打作業，19日市長盧秀燕於疫情記者會中表示，由於校園疫苗接種日期是從5月30日開打，如果家長想讓孩子提前接種疫苗，可先前往附近醫療院所接種疫苗，「5月27日是最快接種日！」

曾梓展表示，中央版兒童BNT疫苗接種同意書19日會全數發送到家長手中，遵照中央規定要給家長7天考慮期是到5月26日，衛生局預計27日發放疫苗到各醫療院所，所以各醫療院所27日取得疫苗後就可以開始施打。

由於12~17歲接種第3劑疫苗的國、高中學生

，前兩劑都是打BNT疫苗，可否混打莫德納，曾梓展表示，目前中央規範第三劑仍為BNT疫苗，並沒有公布同意混打莫德納疫苗，所以在青少年疫苗的意願書上就只有是否接種疫苗的選項，不會有疫苗種類的選項。

台中市教育局長楊振昇也說明目前台中市兒童莫德納疫苗施打狀況，截至5月18日止接種莫德納疫苗共有7986人，其中194人有疲倦、頭痛等不適症狀，但都很快痊癒，沒有幼童出現重大不良反應住院狀況。