37歲女星Makiyo(川島茉樹代)今(19日)一次宣布結婚、懷孕雙喜訊，讓圈內好友和粉絲都紛紛獻上祝福，而回顧她過往情史，每一段都轟轟烈烈，相當豐富，最為人熟知的就是，和歐漢聲、羅志祥之間的感情糾葛。

Makiyo先後和當時人氣如日中天的「羅密歐」交往，2000年與歐漢聲（歐弟）相戀，但男方當兵前，把她託付給好兄弟羅志祥（小豬）照顧，未料最後Makiyo變成了「豬嫂」，即使小豬再三喊冤，沒有搶兄弟女友，但仍傳出雙方因此種下心結。

多年後Makiyo在節目坦言是和歐弟分手後，才和小豬在一起的，但三人之間的「三角戀」糾葛，依舊是網友茶餘飯後的話題。此外，Makiyo也和邱復生之子Milton(邱舜)有過一段情，當時兩人愛的濃烈，還私奔到美國，但傳邱復生反對戀情，僅維持3年就以分手收場。

Makiyo和歐漢聲、羅志祥、友寄隆輝的戀情都轟動一時。(圖／本報系資料照)

而最轟動的莫過於2012年，Makiyo醉毆計程車司機，不僅重挫演藝事業，也讓她和友寄隆輝的曖昧關係浮出檯面，不過之後男方遭驅逐出境，返回日本工作，兩人關係漸漸變淡，Ma媽媽也不贊成他們繼續交往，因此也無疾而終。

如今，Makiyo將在520這天和醫美股東男友登記結婚，且目前已懷胎4個月了，雙喜臨門讓外界都紛紛送上祝福。