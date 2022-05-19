桃園市龍潭區一名水電師傅，日前到陸軍航空第601旅執行抓漏工作，怎料他卻在營區內四處拍照，還將多張畫面PO上個人臉書，打卡笑稱「我去教召了」。對此，軍方證實確有此事，已通知廠商刪文，並將其列為拒絕往來業者。

陸軍航空特戰指揮部指出，該營區因兵舍寢室漏水，便聯絡合約廠商之水電工人入營修繕，豈料他卻在營區內以密錄器拍照，還在個人臉書打卡分享。經查證畫面地點為一般營舍，並非機敏區域，聯絡廠商後已立即刪除貼文。

航特部表示，該工人因一時好奇想炫耀，才會把營區照片貼上臉書，若因此拍到機敏處所又公開洩漏，恐面臨涉及刑法刺探、洩露國防秘密消息等刑事責任，現已告知該廠商，並將其列為拒絕往來廠商。

航特部也強調，依照陸軍營務營規管理作業規定，廠商進入營區需接受安全檢查，關閉行車記錄器，並由單位人員隨行陪同施工，單位肇生此案，將檢討相關人員疏責，並作為強化官兵教育之案例，落實執行廠商入營施工管理作為，杜絕類似案件再發生。